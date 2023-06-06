В Крыму заявили, что санатории и отели республики не зависят от Северо-Крымского канала

По словам министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, туристические объекты обеспечены водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Санаторно-курортные и гостиничные организации Крыма не зависят от Северо-Крымского канала и обеспечены запасами воды в полном объеме местных водохранилищ. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Санаторно-курортные и гостиничные организации Крыма в полном объеме обеспечены запасами воды местных водохранилищ, они не зависят от Северо-Крымского канала", - сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что водохранилища республики заполнены примерно на 80%. Питьевой воды в регионе также достаточно.

Как сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире Соловьев Live, рисков для срыва туристического сезона нет. "Однозначно сезон состоится, мы сделали мониторинг всех пансионатов, в лагерях многих побывали. У некоторых уже есть большая загрузка. Будем надеяться, что получим результат неплохой - относительно, конечно", - сказал Константинов, добавив, что в случае сложной ситуации, власти будут рассматривать меры поддержки отрасли.

Константинов также добавил, что республике нужно отказаться от разработки стратегии водоснабжения полуострова с расчетом на Северо-Крымский канал. "Я много лет говорил и твердил, что стратегию воды Крыма нужно выстраивать без Северо-Крымского канала. Будет - хорошо, не будет - всего должно у нас хватать и без этого. И вот вам пример. Очень короткое время прошло, люди только начали выстраивать какие-то предприятия, и тут эта неприятность", - сказал он.

Как уточнил спикер, Северо-Крымский канал создавался в первую очередь для развития лесовосстановления на севере региона: "Если ситуация затянется с восстановлением дамбы - или какой будет рекомендация специалистов, - мы тогда подумаем о корректировке нашей аграрной стратегии на севере Крыма".

Председатель Госсовета республики также считает, что разрешение Каховской ГЭС может замедлить развитие Северного Крыма. "Мы девять лет практически жили без днепровской воды, поэтому для нас это не было критическим. Один только нюанс - что перспектива развития Северного Крыма, лесоводства и так далее была завязана на Северо-Крымский канал. Сегодня остатки воды в Северо-Крымском канале есть, они значительные, но они ненадолго, это нужно иметь в виду. Поэтому после того, как вода спадет, будет понятно, что вообще в реальности произошло, потому что мы тоже не имеем информации всей", - сказал Константинов.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ночью 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже превысил 10 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.