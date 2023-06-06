Названы 10 самых популярных зарубежных городов для летних путешествий

Самыми востребованными направлениями для отдыха стали Стамбул, Минск и Ереван

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Флоренция и Мехико вошли в топ-10 популярных зарубежных направлений на лето 2023 года среди россиян, при этом самыми востребованными направлениями для отдыха стали Стамбул, Минск и Ереван. Об этом говорится в результатах исследования программы лояльности "Сберспасибо". Эксперты проанализировали данные по списанию бонусов в категории "Тревел".

"В топе городов по бронированию отелей - Стамбул, Минск, Ереван, Баку и Дубай. На долю этих городов приходится около 40% всех заказов. Впервые в топ-10 городов по бронированию проживания вошли Мехико, Флоренция и Белек", - отмечают эксперты.

Согласно исследованию, в этом году список востребованных у россиян зарубежных направлений расширился. Хотя Армения и Турция остаются в лидерах по купленным в эти страны авиабилетам (на их долю приходится 40,6% зарубежных бронирований), путешественники стали чаще летать в Таиланд, Индонезию, Францию, Узбекистан и на Кубу. В то же время Азербайджан, ОАЭ, Грузию и Киргизию для летнего отдыха в этом году выбирают на 14% реже, чем в 2022 году.

Наиболее популярны по-прежнему поездки по России. В этом году, как и в предыдущем, клиенты "Сберспасибо" чаще всего приобретают авиабилеты в Сочи (20,6%) и Калининград (7,3%). В топ-5 также вошли Минеральные Воды, Махачкала и Санкт-Петербург. При этом в Москву и Санкт-Петербург россияне в основном путешествуют поездом. В десятке самых популярных железнодорожных направлений также Адлер, Анапа, Новороссийск, Нижний Новгород, Симферополь, Архангельск, Кисловодск и Краснодар.

По количеству забронированных номеров в отелях - около 63% от общего числа бронирований - лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Владивосток и Калининград. Аналитики отмечают, что свободных мест в гостиницах здесь мало, а повышенный спрос объясняют удобством расположения и возможностью добраться в большинство из этих городов на машине.