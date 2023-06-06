"Россети" в 2022 году увеличили чистую прибыль по РСБУ почти в два раза

Выручка компании выросла до 253,53 млрд рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Россети" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2022 года увеличилась почти в два раза - до 54,21 млрд рублей против 27,68 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании, опубликованного в материалах к собранию акционеров.

При этом выручка компании выросла за отчетный год на 2,4%, до 253,53 млрд рублей.

Валовая прибыль возросла на 27,4%, до 79 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 71 млрд рублей (рост на 78%).

В материалах компании к собранию акционеров уточняется, что показатель скорректированной EBITDA компании за 2022 год увеличился на 7,4 млрд рублей (+6%) по сравнению с 2021 годом, до 130,3 млрд рублей. Объем долгового портфеля на конец 2022 года составил 321,4 млрд рублей.

В 2022 году уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA равнялся 2,32, что на 0,02 ниже планового показателя на 2022 год, но при этом на 0,86 выше аналогичного показателя за 2021 год вследствие существенного роста объемов финансирования инвестиционной программы в 2022 году относительно 2021 года за счет кредитных средств.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.