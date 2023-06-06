Ирландский лоукостер Ryanair отменил около 400 авиарейсов из-за забастовки во Франции

По словам директора компании Майкла О'Лири, подавляющее большинство этих рейсов - беспосадочные полеты над территорией страны

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Ирландская авиакомпания Ryanair отменила во вторник около 400 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции. Об этом заявил в распространенном видеообращении исполнительный директор лоукостера Майкл О'Лири.

"Сегодня мы вновь были вынуждены отменить около 400 авиарейсов, и все они были отменены из-за забастовки французских авиадиспетчеров. Подавляющее большинство этих рейсов - беспосадочные полеты над территорией [Франции]. Самолеты летят из Великобритании в Испанию, из Португалии в Германию, из Италии в Ирландию", - пояснил О'Лири. Видео было опубликовано на странице авиаперевозчика в Twitter.

На прошлой неделе Ryanair опубликовала петицию на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Авиакомпания призвала Брюссель добиться от Парижа запрета на распространение забастовок на транзитные рейсы. Такие правила уже действуют в Испании, Италии и Греции. По словам О'Лири, петицию подписали уже более миллиона человек.