Мишустин: иностранные партнеры РФ заинтересованы сотрудничать по транзиту грузов по СМП

Премьер-министр отметил, что, в частности, индийские компании "присматриваются к таким проектам"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) - это кратчайший водный путь для перевозки грузов из Азии в Европу, иностранные партнеры РФ заинтересованы в развитии сотрудничества по этому маршруту, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Как подчеркивал президент [РФ Владимир Путин], наши иностранные партнеры хотят укреплять отношения с Россией и проявляют интерес к работе по СМП. Это очевидно кратчайший водный маршрут для транзита товаров из стран Юго-Восточной Азии и Китая в порты Европы", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что, в частности, индийские компании "присматриваются к таким проектам".