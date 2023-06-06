Долговая нагрузка "Россетей" в 2023 году может существенно вырасти из-за затрат на БАМ-2

Компания намерена привлечь более 100 млрд рублей кредитных средств на финансирование второго этапа развития магистрали

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует привлечь более 100 млрд рублей кредитных средств на финансирование второго этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2), в связи с чем ждет существенного увеличения долговой нагрузки по показателю чистый долг/ EBITDA в 2023 году. Об этом говорится в материалах компании к собранию акционеров.

"В 2023 году планируется существенное увеличение долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA в связи с планируемым привлечением более 100 млрд рублей кредитных средств на финансирование программы БАМ-2 на фоне сокращения объема ликвидных активов и несущественных темпов прироста показателя EBITDA", - говорится в материалах.

В марте замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак сообщал, что строительство магистральных электросетей для энергоснабжения Восточного полигона РЖД потребует порядка 370 млрд рублей инвестиций. По словам Грабчака, в 2023-2024 годах необходимо построить более 2,5 тыс. км линий электропередачи, а также реализовать планы по строительству и модернизации семи объектов генерации на Дальнем Востоке. Он отмечал, что в энергосистемах Сибири и Востока есть необходимый объем мощности для подключения объектов РЖД.

О проекте

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ.

Первый этап проекта предусматривал увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.

Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.