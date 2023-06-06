Мишустин поручил обеспечить рентабельную грузовую базу на Крайнем Севере

Как сообщил премьер-министр, ведущие арктические компании в ближайшие годы намерены увеличить объем перевозок до уровня свыше 190 млн тонн

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры Крайнего Севера позволит нарастить объемы перевозок грузов, для этого надо обеспечить грузовую базу, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по Северному морскому пути.

В целом, пояснил глава кабмина, решающим фактором для бизнеса является возможность свободно перенаправлять грузы по любому маршруту, восточным или западным направлениям, оставаясь при этом в российском территориальном море и исключительной экономической зоне. Это значительно усиливает конкурентоспособность отечественных предприятий на мировом рынке, подчеркнул Мишустин.

"Дальнейшее расширение инфраструктуры на Крайнем Севере позволит организовать поставки, для которых не хватает мощностей Восточного полигона железных дорог. Наша задача - обеспечить рентабельную грузовую базу "на вырост", - указал премьер.

Он добавил, что для этого подписано шесть соглашений с ключевыми инвесторами - "Восток Ойл", "Новатэк", "Газпром Нефть", "Норильский никель", "Северная Звезда" и "Баимская". "Ведущие арктические компании в ближайшие годы намерены увеличить объем перевозок до уровня свыше 190 млн тонн. В результате реализации таких проектов дополнительные поступления в бюджет составят более 20 трлн рублей. То есть каждый вложенный бюджетный рубль принесет государству порядка 30 рублей", - заключил председатель правительства.