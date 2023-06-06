Мишустин заявил, что СМП повышает транспортную связанность России

В его развитие вложат 2 трлн рублей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) является ключевым элементом повышения транспортной связанности страны. На его развитие в ближайшие 13 лет будет потрачено порядка 2 трлн рублей, из них около 600 млрд - из федерального бюджета. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая стратегическую сессию "Развитие Северного морского пути".

"Северный морской путь - это ключевой элемент повышения транспортной связанности самых труднодоступных территорий нашей страны", - сказал премьер, отметив, что на стратегической сессии будут рассмотрен ход выполнения утвержденного в августе 2022 года плана по развитию СМП. "Включает этот план строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса, портов и терминалов, аварийно-спасательных центров, а также создание орбитальной группировки спутников. В целом инвестиции для его реализации в ближайшие 13 лет составят порядка 2 трлн рублей. Из них лишь треть - около 600 млрд - из федерального бюджета", - уточнил глава правительства.

По его словам, таким образом фактически формируется новая экономика Арктики. Мишустин отметил, что ряд проектов уже реализован. По его словам, это современная система управления, частью которой стал спутник радиолокации ледовой обстановки, стартовавший с космодрома Восточный на прошлой неделе. Кроме того, премьер упомянул три атомных ледокола, в том числе и ледокол "Арктика" - самый мощный в мире, морской терминал "Утренний" в Обской Губе, который уже в августе должен принять плавучий завод по производству СПГ. Регулярные каботажные рейсы атомного лихтеровоза-контейнеровоза "Севморпуть" с Северо-Запада России на Дальний Восток и обратно, по словам Мишустина, также работают на развитие арктической экономики.

"Очень важно создать единый инфраструктурный комплекс, в который войдут новые порты, технические и аварийно-спасательные станции, системы мониторинга погоды и льдов, а также система управления движением на всем протяжении Севморпути, включая вывод на орбиту в текущем году с опережением графика пяти метеорологических спутников. Они обеспечат непрерывное наблюдение и помощь на всех арктических маршрутах", - подчеркнул Мишустин.

Премьер также сообщил, что правительство подготовило законопроект о северном завозе, который уже прошел первое чтение в Государственной думе. "Но речь идет не только о доставке в удаленные районы грузов, критически важных для людей и организаций, - хотя на них приходится порядка трети общего объема перевозок морским транспортом. Динамичные и надежные потоки строительных материалов и оборудования необходимы, чтобы реализовать столь масштабные проекты, как "Арктик СПГ", которые ведут за собой развитие смежных отраслей и в целом арктических и дальневосточных регионов", - заключил он.