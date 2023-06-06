Минфин 7 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ трех выпусков

Расчеты по заключенным сделкам проведут на следующий рабочий день

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 7 июня аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26242 с погашением 29 августа 2029 года, ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года, а также ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 года. Облигации предложат в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.