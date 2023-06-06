Источник: Турция проводит консультации с ООН по экспорту из РФ в рамках зерновой сделки

АНКАРА, 6 июня. /ТАСС/. Турецкая сторона проводит консультации с ООН по вопросу снятия преград для экспорта российской сельхозпродукции в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Анкаре накануне предстоящих 9 июня в Женеве консультаций по меморандуму между РФ и ООН в рамках зерновой сделки.

"Мы проводили эту работу раньше, прилагаем усилия и сейчас, чтобы требования российской стороны по вывозу сельхозпродукции, а также аммиака были выполнены, и тем самым были полностью реализованы стамбульские договоренности по сделке. Российская сторона уже предупредила, что может не продлить сделку после 17 июля, будем работать со сторонами, участвующими в ее реализации, чтобы не допустить такой ситуации", - сказал источник.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил в понедельник журналистам, что в Москве не видят перспектив для того, чтобы зерновая сделка была продлена, но продолжат консультации с представителями ООН по стамбульским договоренностям.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.