Минпромторг разработал законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола

Как отметили в ведомстве, это позволит сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола участниками рынка

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Ранее сообщалось о том, что более 20 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях.

"Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола). Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот", - рассказали в Минпромторге.

Там подчеркнули, что это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола участниками рынка.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов направил обращение в Минпромторг в связи с массовым отравлением напитком "Мистер сидр", в котором предложил ввести обязательное окрашивание метанола на производстве. По его словам, оно позволит предотвратить случаи массовых отравлений некачественной алкогольной продукцией.