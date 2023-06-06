Израиль и Филиппины договорились о прямом авиасообщении между странами

Прибытие министра иностранных дел Израиля Эли Коэна стало первым визитом главы израильского МИД на Филиппины с 1967 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн договорился в ходе завершающегося во вторник визита в Манилу с руководством Филиппин о скорейшей организации прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"В ходе визита главы МИД Израиля в Манилу было принято совместное (с филиппинским руководством - прим. ТАСС) решение продвигать прямые авиарейсы между странами и провести переговоры с авиакомпаниями обеих стран, чтобы обеспечить скорейшее начало полетов", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "после того, как израильские авиакомпании получили разрешение на пролеты над Саудовской Аравией и Оманом, время полета между из Израилем и Юго-Восточной Азией было сокращено примерно на три часа".

Коэн прибыл в Манилу 4 июня вечером, что стало первым визитом главы израильского МИД на Филиппины с 1967 года. В понедельник он провел встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим и главой МИД страны Энрике Манало. Из Манилы Коэн в рамках своего пятидневного турне по странам Азии направляется в Сеул.