В Курской области расходы на национальную оборону за год выросли в 187 раз

Объем затрат в 2022 году составил 6 млрд рублей

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Расходы бюджета Курской области за 2022 год на национальную оборону выросли в 187 раз в сравнении с 2021 годом и превысили 6 млрд рублей, сообщила во вторник на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета министр финансов региона Наталья Рудакова.

"По сравнению с 2021 годом [в 2022 году] значительно увеличились расходы на национальную оборону - в 187 раз. Рост расходов на национальную оборону связан с началом проведения специальной военной операции и направлением средств бюджета на специальные меры в экономике, реализацию на территории Курской области отдельных мероприятий по территориальной обороне, выполнением работ, связанных с проведением СВО и мобилизационной подготовкой", - сказала Рудакова.

Общий объем расходов бюджета Курской области за 2022 год составил 105,9 млрд рублей, 6% или 6,3 млрд рублей от объема занимают расходы на национальную оборону. Как отметила Рудакова, также за год вырос объем безвозмездных поступлений в областной бюджет - на 16,8 млрд рублей, увеличение дотаций практически в три раза обусловлено предоставлением целевых дотаций из федерального бюджета на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.

В Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки, сформированы добровольные народные дружины для помощи правоохранителям в патрулировании территорий, охране критической инфраструктуры.