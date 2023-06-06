Во Всемирном банке заявили, что потолок цен на нефть РФ не позволил ограничить ее экспорт

В организации отметили, что "Россия изменила пункты назначения экспорта своей нефти без существенного изменения объемов" поставок

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Западный механизм ограничения цен на российскую нефть и продукты ее переработки не стал ограничителем для их экспорта и фактически не привел к сокращению объемов данных поставок. Такой вывод содержится в обнародованном во вторник ключевом докладе Всемирного банка.

"Россия изменила пункты назначения экспорта своей нефти без существенного изменения объемов [этих поставок]. Скоординированный на международном уровне (Группой семи и рядом западных стран - прим. ТАСС) потолок цен на ее экспорт, установленный в настоящее время на уровне $60 за баррель, также, как представляется, не является обязывающим ограничителем ее экспорта", - отмечается в исследовании.