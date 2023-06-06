Всемирный банк ожидает, что цена на нефть в 2023 году достигнет $80 за баррель

Организация прогнозирует рост стоимости топлива до $82 - в 2024 году и $84,4 - в 2025-м

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Всемирный банк ожидает, что цены на нефть будут находиться на уровне $80 за баррель в текущем году, $82 - в следующем и $84,4 - в 2025-м. Это следует из обнародованного во вторник ключевого доклада организации, посвященного перспективам развития мировой экономики и публикуемого два раза в год.

"Цены на сырую нефть, как прогнозируется, будут составлять в среднем $80 за баррель в 2023 году, что представляет собой снижение расчетов по состоянию на январь на $8 за баррель, и поднимутся до $82 за баррель в 2024 году, отражая умеренный рост спроса. Цены на природный газ и уголь, как ожидается, выровняются в 2023 году и еще больше понизятся в 2024 году на фоне существенного прогресса Европы в повышении эффективности [потребления энергоресурсов] и сокращении спроса на энергоносители", - говорится в документе.