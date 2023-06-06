6 июня, 14:49,
обновлено 6 июня, 15:28

Кабмин и ЦБ проработают страхование техрисков производителей приоритетной промпродукции

Доложить о проделанной работе необходимо до 1 октября

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Кабмин и ЦБ РФ к октябрю проработают механизм льготного страхования техрисков производителей стартовых партий в приоритетной промышленной продукции, следует из поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях поддержки производства российской приоритетной промышленной продукции рассмотреть вопрос о формировании механизма льготного страхования технологических рисков производителей стартовых партий такой продукции", - указано в документ.

Отмечается, что доложить о проделанной работе необходимо до 1 октября 2023 года. 

Теги:
Россия
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