Кабмин и ЦБ проработают страхование техрисков производителей приоритетной промпродукции

Доложить о проделанной работе необходимо до 1 октября

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Кабмин и ЦБ РФ к октябрю проработают механизм льготного страхования техрисков производителей стартовых партий в приоритетной промышленной продукции, следует из поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях поддержки производства российской приоритетной промышленной продукции рассмотреть вопрос о формировании механизма льготного страхования технологических рисков производителей стартовых партий такой продукции", - указано в документ.

Отмечается, что доложить о проделанной работе необходимо до 1 октября 2023 года.