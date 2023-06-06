6 июня, 14:56,
обновлено 6 июня, 15:23

Путин поручил предусмотреть отказ от выплаты "Россетями" дивидендов в 2022-2026 годах

Отмечается, что сделать это необходимо в целях поддержания в 2023-2027 годах стабильного финансово-экономического состояния компании

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть отказ от выплаты "Россетями" дивидендов по итогам 2022-2026 годов для финансирования инвестпрограммы, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Сделать это необходимо в целях поддержания в 2023-2027 годах стабильного финансово-экономического состояния компании. Кроме того, правительству поручено оптимизировать инвестпрограмму "Россетей", предусмотрев снижение ее финансирования в 2023-2027 годах и перенос сроков реализации ряда проектов.

Также Путин поручил обеспечить на эти годы предоставление "Россетям" государственных гарантий для привлечения заемных средств в целях финансирования инвестиционной программы при уровне долга к EBITDA выше 3,5х, следует из опубликованного документа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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