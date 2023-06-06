6 июня, 14:53
ПМЭФ

Делегацию Казахстана на ПМЭФ возглавит первый вице-премьер Роман Скляр

Форум пройдет 14-17 июня

АСТАНА, 6 июня. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Соответствующую информацию подтвердил корреспонденту ТАСС источник в кабинете министров республики.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он пройдет 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Тема рынка труда станет одной из ключевых на форуме. 

Теги:
КазахстанРоссияСанкт-ПетербургПМЭФ
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