6 июня, 14:55,
обновлено 6 июня, 15:04

Кабмин рассмотрит вопрос требований к локализации автомобилей такси и каршеринга

Президент Владимир Путин ждет доклад по этому вопросу до 1 августа

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, которые используются в легковом такси и каршеринге.

В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета 4 апреля отмечается, что данный вопрос должен быть изучен "в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию".

Отмечается, что при рассмотрении необходимо учесть возможные объемы производства машин "российской автомобильной промышленностью и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации". Доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 августа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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