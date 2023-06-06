Подконтрольные иностранцам предприятия РФ могут продать с согласия регионов

Срок рассмотрения поручения - до 15 июня 2023 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выдачи разрешений на продажу российских предприятий, находящихся под контролем иностранцев из недружественных стран, только с согласия региональных властей. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета.

"Обеспечить в ходе подготовки решений о выдаче разрешений на осуществление сделок, влекущих за собой изменение контроля над российскими хозяйственными обществами, находящимися в собственности иностранных лиц недружественных государств, рассмотрение мнений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся такие хозяйственные общества", - говорится в документе.

Срок рассмотрения поручения - до 15 июня 2023 года.