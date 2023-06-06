6 июня, 15:03,
обновлено 6 июня, 15:28

Путин поручил поддержать аграриев в новых регионах, предусмотрев для них компенсации

Срок исполнения установлен до 1 июля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу до 1 июля дополнительно поддержать сельхозпроизводителей из новых регионов, предусмотрев для них компенсации ущерба, в том числе причиненного в чрезвычайных ситуациях. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Принять дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях обеспечения увеличения объемов производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей ведения соответствующей деятельности в данных субъектах РФ", - говорится в одном из пунктов.

В частности, Путин поручил предусмотреть "выплату компенсации таким товаропроизводителям для возмещения ущерба, причиненного в том числе в результате чрезвычайных ситуаций". Срок исполнения установлен до 1 июля 2023 года. Задача поставлена правительству РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация