Путин поручил поддержать аграриев в новых регионах, предусмотрев для них компенсации

Срок исполнения установлен до 1 июля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу до 1 июля дополнительно поддержать сельхозпроизводителей из новых регионов, предусмотрев для них компенсации ущерба, в том числе причиненного в чрезвычайных ситуациях. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Принять дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях обеспечения увеличения объемов производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом особенностей ведения соответствующей деятельности в данных субъектах РФ", - говорится в одном из пунктов.

В частности, Путин поручил предусмотреть "выплату компенсации таким товаропроизводителям для возмещения ущерба, причиненного в том числе в результате чрезвычайных ситуаций". Срок исполнения установлен до 1 июля 2023 года. Задача поставлена правительству РФ.