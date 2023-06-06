Путин поручил актуализировать реализацию проектов полного инновационного цикла

Президент также потребовал предусмотреть необходимое для этого финансирование в рамках государственной программы РФ „Научно-технологическое развитие Российской Федерации“

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину актуализировать механизм реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, состоявшегося 4 апреля.

«Обеспечить актуализацию механизма реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла и предусмотреть необходимое для этого финансирование в рамках государственной программы РФ „Научно-технологическое развитие Российской Федерации“, определив главных распорядителей бюджетных средств по соответствующим программам», — говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет до 10 июля, далее — один раз в полгода.