6 июня, 15:17

Путин поручил актуализировать реализацию проектов полного инновационного цикла

Президент также потребовал предусмотреть необходимое для этого финансирование в рамках государственной программы РФ „Научно-технологическое развитие Российской Федерации“

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину актуализировать механизм реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, состоявшегося 4 апреля.

«Обеспечить актуализацию механизма реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла и предусмотреть необходимое для этого финансирование в рамках государственной программы РФ „Научно-технологическое развитие Российской Федерации“, определив главных распорядителей бюджетных средств по соответствующим программам», — говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет до 10 июля, далее — один раз в полгода. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация