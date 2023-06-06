Собянин: Москва покажет предпринимателям городские пространства для деловых мероприятий

Мэр столицы отметил, что музеи, парки, культурные центры, художественные галереи и другие площадки Москвы станут доступнее для бизнес-сообщества

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Двенадцать мероприятий, демонстрирующих пространства для организации бизнес-событий, пройдут в Москве с июня по октябрь. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Одно из перспективных направлений в туризме - деловой. Он способствует росту поездок и стимулирует бизнес-деятельность в столице. Мы помогаем предпринимателям в развитии делового туризма: связываем организаторов и площадки, содействуем в общении. С июня по октябрь проведем 12 мероприятий, чтобы показать пространства для деловых событий", - написал мэр.

Он отметил, что музеи, парки, культурные центры, художественные галереи и другие площадки Москвы станут доступнее для бизнес-сообщества. В частности, культурный центр ЗИЛ, музей-заповедник "Царицыно", центр современного пятиборья "Северный", Московский планетарий. "Приглашения для участия будут публиковаться в отраслевом сообществе "Московский туристический хаб", - анонсировал Собянин.

По его словам, гостиничный бизнес играет одну из ведущих ролей в экономике туризма, и сейчас этот сектор продолжает активно расти и развиваться благодаря системной поддержке города. "В приоритете - привлечение инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие гостиничной инфраструктуры", - добавил мэр.

Так, в 2022 году в столице стартовала программа льготной аренды недвижимости для создания отелей "1 рубль за квадратный метр в год". Инвесторы восстанавливают здание и размещают в нем гостиницу. Для этого надо поучаствовать в специальном аукционе. Первый договор по программе заключили в мае, отель откроют в здании 1870 года постройки на улице Зацепа.

Собянин подчеркнул, что новые гостиницы появляются в Москве и благодаря концессии - государственно-частному партнерству. Город вовлекает неиспользуемую недвижимость, а инвестор занимается реконструкцией здания. Первый такой договор заключили в феврале: в здании XIX века в Серебряническом переулке откроют отель площадью около 368 кв. м.