В России каждый год будет проходить Всероссийский муниципальный форум

Ответственными за выполнение Путин назначил руководителя администрации президента Антона Вайно и премьер-министра Михаила Мишустина

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым каждый год проводить Всероссийский муниципальный форум.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства поручил своей администрации и правительству к 1 сентября представить предложения "по ежегодному проведению Всероссийского муниципального форума, предусмотрев выделение соответствующего финансирования".

Ответственными за выполнение Путин назначил руководителя администрации президента Антона Вайно и премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава государства также ждет от них предложений "по учреждению муниципальной премии "Служение" для представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления". На новую премию надлежит предусмотреть "выделение соответствующего финансирования".

Эти поручения Путин дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля.

