6 июня, 15:34

В России каждый год будет проходить Всероссийский муниципальный форум

Ответственными за выполнение Путин назначил руководителя администрации президента Антона Вайно и премьер-министра Михаила Мишустина

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым каждый год проводить Всероссийский муниципальный форум.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства поручил своей администрации и правительству к 1 сентября представить предложения "по ежегодному проведению Всероссийского муниципального форума, предусмотрев выделение соответствующего финансирования".

Ответственными за выполнение Путин назначил руководителя администрации президента Антона Вайно и премьер-министра Михаила Мишустина.

Глава государства также ждет от них предложений "по учреждению муниципальной премии "Служение" для представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления". На новую премию надлежит предусмотреть "выделение соответствующего финансирования".

Эти поручения Путин дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля.
  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация