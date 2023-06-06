6 июня, 15:08,
обновлено 6 июня, 15:26

Акции "ФСК - Россети" на Мосбирже снижаются более чем на 4%

По данным на 17:59 мск, они торговались на уровне 0,09574 рубля за бумагу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Стоимость акций "ФСК - Россети" на Московской бирже снижается более чем на 4%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 17:59 мск, акции "ФСК - Россети" снижались на 4,83%, до 0,09574 рубля за бумагу. К 18:15 мск акции ускорили снижение и торговались на уровне 0,0947 рубля за бумагу (-5,86%).

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть отказ от выплаты "Россетями" дивидендов по итогам 2022-2026 годов для финансирования инвестпрограммы. Также Путин поручил обеспечить на эти годы предоставление "Россетям" государственных гарантий для привлечения заемных средств в целях финансирования инвестиционной программы при уровне долга к EBITDA выше 3,5х. 

Теги:
Россия
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