6 июня, 15:28

В Волжском построили новый водовод

В Минстрое отметили, что он обеспечит водоснабжение перспективных застроек

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Новый водовод построен во втором по величине городе Волгоградской области Волжском за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Он обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей двух поселков, микрорайона и перспективных застроек, сообщается во вторник в Telegram-канале Минстроя России.

"В Волгоградской области за счет инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) построен водовод протяженностью 2,7 км. Новый водовод в Волжском обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей поселков Металлург 1 и Металлург 2, микрорайона Южный и перспективных застроек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возведение объекта водоснабжения на территории 27 и 37 микрорайонов города простимулирует строительство жилья в Волжском, площадь застройки может превысить 100 га. 

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РоссияВолгоградская область
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