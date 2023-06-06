В Волжском построили новый водовод

В Минстрое отметили, что он обеспечит водоснабжение перспективных застроек

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Новый водовод построен во втором по величине городе Волгоградской области Волжском за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Он обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей двух поселков, микрорайона и перспективных застроек, сообщается во вторник в Telegram-канале Минстроя России.

"В Волгоградской области за счет инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) построен водовод протяженностью 2,7 км. Новый водовод в Волжском обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей поселков Металлург 1 и Металлург 2, микрорайона Южный и перспективных застроек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возведение объекта водоснабжения на территории 27 и 37 микрорайонов города простимулирует строительство жилья в Волжском, площадь застройки может превысить 100 га.