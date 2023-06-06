Путин поручил обеспечить господдержку ускоренного развития средств производства

Президент также потребовал определить целевые параметры такого развития, а также объемы и источники финансирования указанных мер

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину утвердить комплекс мер господдержки для обеспечения ускоренного развития средств производства, в том числе станков и оборудования, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, состоявшегося 4 апреля.

«Утвердить комплекс дополнительных мер государственной поддержки, необходимых для обеспечения ускоренного развития средств производства, в том числе станков и оборудования, определить целевые параметры такого развития, а также объемы и источники финансирования указанных мер», — говорится в перечне. Поручение, как указано на сайте, должно быть выполнено к 1 августа.