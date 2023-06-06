В Кузбассе создадут испытательный центр для проверки горно-шахтного оборудования

В настоящий момент угольные компании и их машиностроительные подразделения производят около 400 номенклатурных наименований запасных частей для импортного оборудования

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 6 июня. /ТАСС/. Испытательный центр для проверки российского горно-шахтного оборудования планируется создать в Кузбассе на базе института ВостНИИ. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", которое состоялось в рамках выставки "Уголь и майнинг" в Новокузнецке во вторник.

"На базе Юргинского машиностроительного завода и института ВостНИИ создадим центр для испытания нашей продукции, и никакая заграница будет не нужна. ВостНИИ обеспечивает комплексное научное, техническое и информационное сопровождение горной отрасли, это крупнейший научный институт, который отвечает за безопасность угольной промышленности. Ранее ввиду отсутствия собственной технической базы приходилось испытывать оборудование за рубежом", - сказал Цивилев.

В свою очередь замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщил на заседании комиссии, что в настоящий момент угольные компании и их машиностроительные подразделения производят около 400 номенклатурных наименований запасных частей для импортного оборудования.

"Это колоссальный опыт, который приобрели угольные компании и их машиностроительные подразделения, который обязательно нужно использовать для ускорения всей процедуры запуска работы и формирования технических заданий. <...> В 2014 году отменена государственная функция по выдаче разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах. Это и есть та самая производственная база, которая располагалась в Кузбассе. Поэтому я считаю верным вместе с регионом, Минпромторгом и Минэнерго восстановить или создать заново базу для апробации технического оборудования и материалов на территории Кузбасса", - сказал Мочальников.

По его данным, доля импортного оборудования в России существенно выросла, что, с одной стороны, свидетельствует о том, что российские промышленники обеспечили себя всем необходимым для поддержания и развития производств, с другой - говорит о том, что пока технологический суверенитет, к которому стремится РФ, требует повышенного внимания.

Мочальников также отметил, что Минпромторг и Минэнерго составили список из 78 позиций горно-шахтного оборудования, по которым имеется критическая зависимость от импорта. "В настоящее время по ним ведутся НИОКР, разработка опытных образцов. Запуск опытных производств запланирован на 2024 год", - добавил замминистра.

Отраслевой заказ

Также Цивилев обратил внимание, что срок окупаемости многих производств составляет 5-7 лет. По его поручению создана рабочая группа по формированию отраслевого заказа на 10 лет. "Должна быть единая программа развития в Кузбассе и должен быть создан отраслевой заказ. Все предприятия на территории Кузбасса должны подать заявку в НОЦ "Кузбасс" о том, сколько и в какие года им нужно людей, машин и механизмов. В соответствии с этим отраслевым заказом будут отданы соответствующие поручения", - добавил Цивилев.

По его словам, Министерство науки и высшего образования Кемеровской области будет разрабатывать необходимые технологии, предприятия промышленности будут выпускать оборудование согласно выработанному графику. Например, угольные компании Кузбасса предоставят информацию о потребности в оборудовании, а машиностроительные предприятия - о производственных возможностях с учетом этих запросов. Координировать размещение отраслевых заказов на изготовление российскими заводами сложных комплектующих для импортного горно-шахтного оборудования будут ученые НОЦ "Кузбасс".

XXXI международная специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и майнинг" при поддержке Минэнерго РФ проходит в Новокузнецке 6-9 июня. Участниками выставки стали свыше 500 предприятий, из них 100 организаций из Китая.