Путин поручил увеличить выпуск продукции ОПК за счет методов "бережливого производства"

Бизнес-процессы должны быть направлены на ускорение производства за счет оптимизации процессов, не добавляющих ценности продукту и являющихся причиной возникновения так называемых скрытых потерь

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для увеличения выпуска продукции на оборонных предприятиях за счет методов "бережливого производства". Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета. Это значит, что бизнес-процессы должны быть направлены на ускорение производства за счет оптимизации процессов, не добавляющих ценности продукту и являющихся причиной возникновения так называемых скрытых потерь.

"Минпромторгу России на основе использования положительного опыта повышения производительности труда с применением методов бережливого производства принять меры, обеспечивающие увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, определив в том числе условия допуска на данные предприятия внешних экспертов по бережливому производству", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Указанные меры должны быть приняты до 1 июля 2023 года.

Кабмину также поручено до 1 августа утвердить комплекс дополнительных мер государственной поддержки, необходимых для обеспечения ускоренного развития средств производства, в том числе станков и оборудования, определить целевые параметры такого развития, а также объемы и источники финансирования указанных мер.

Кроме того, правительство должно до 1 сентября принять дополнительные меры по обеспечению участия предприятий оборонно-промышленного комплекса и образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по профильным для этих предприятий направлениям подготовки и специальностям, в реализации федеральных проектов "Передовые инженерные школы" и "Профессионалитет".-

