Путин поручил установить правила разработки планов развития опорных населенных пунктов

Глава государства также поручил определить федеральный орган исполнительной власти, который будет уполномочен координировать эту работу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил установить правила разработки долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов, сообщается во вторник на сайте Кремля. Перечень поручений утвержден по итогам по итогам заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления, которое состоялось 20 апреля.

"Установить правила разработки, согласования, утверждения и мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, определив правовой статус этого документа", - сказано в опубликованном сообщении.

Кроме того, глава государства поручил определить федеральный орган исполнительной власти, который будет уполномочен координировать эту работу. Также Путин поручил рассмотреть вопрос о выделении сведений об опорных населенных пунктах и прилегающих территориях в отдельную категорию официальной статистической информации.

