Путин поручил продолжить поддержку несырьевого экспорта после 2024 года

Также поручено при разработке Стратегии развития внешнеэкономической деятельности РФ на период до 2030 года продумать улучшение мер и инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу поддерживать несырьевой неэнергетический экспорт и после 2024 года. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Обеспечить принятие решений, направленных на продолжение реализации после 2024 года комплекса мер и мероприятий по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта", - сказано в одном из пунктов.

Поручение дано правительству РФ совместно с Российским экспортным центром. Доклад глава государства ждет до 1 октября 2023 года.

Путин также поручил при разработке Стратегии развития внешнеэкономической деятельности РФ на период до 2030 года продумать улучшение мер и инструментов поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, определить объемы и условия их финансирования с учетом необходимости переориентировать поставки на рынки дружественных государств.

Поддержка поставок за рубеж несырьевых неэнергетических товаров - одно из направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

