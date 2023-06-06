Путин поручил расширить гарантийную поддержку региональных системообразующих предприятий

Доклад по этой теме глава государства ждет до 1 июля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину рассмотреть вопрос о разработке механизмов расширения гарантийной поддержки региональных системообразующих предприятий, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ, состоявшегося 4 апреля 2023 года.

"Рассмотреть совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Экономика и финансы" вопрос о разработке механизмов расширения гарантийной поддержки региональных системообразующих предприятий с учетом ограничений на совокупный объем государственного долга субъекта РФ и при необходимости обеспечить принятие соответствующих решений", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этой теме президент ждет до 1 июля 2023 года.

