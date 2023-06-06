"Северсталь" нарастила продажи в России на 21,5% в 2022 году

В СНГ - на 80% за этот период

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" по итогам 2022 года увеличила продажи в России на 21,5%, а продажи в СНГ - на 80% по сравнению с 2021 годом, следует из презентации директора по маркетингу "Северстали" Дмитрия Максимова на XX металлургическом саммите "Русская сталь: стратегия роста".

По итогам 2022 года продажи "Северстали" в России выросли на 21,5%. Больше всего компания нарастила продажи на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке (+66%), продажи "Северстали" на юге РФ и в Поволжье увеличились на 34%, в ЦФО - возросли на 32%. Продажи "Северстали" в России по итогам 2021 года составляли 5,8 млн тонн, уточнили в компании.

В СНГ по итогам 2022 продажи "Северстали" выросли на 80%. Больше всего компания увеличила продажи в Грузию, Армению и Азербайджан (+300%), продажи в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении увеличились на 60%, а в Белоруссии - на 16%. При этом по итогам 2021 года продажи "Северстали" в СНГ составляли 546 тыс. тонн.

Ранее компания сообщала, что продажи в 2022 году сократились на 2%, до 10,9 млн тонн. В то же время доля компании на российском рынке выросла на 3% пункта, до 17%.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.