В Минэкономразвития ЛНР сообщили, что два предприятия представят регион на ПМЭФ-2023

Речь идет об ООО "Луганский хладокомбинат" и ООО "ЮНИС"

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Два предприятия, действующие в Луганской Народной Республике (ЛНР), представят регион на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития ЛНР.

"Луганская Народная Республика готовится к участию в Петербургском международном экономическом форуме. <…> Кроме делегации республики, которая примет участие в деловой программе форума, в этом году на стенде выставки SPIEF Investment & Business Expo республику будут представлять два крупнейших предприятия: ООО "Луганский хладокомбинат" - производитель мороженого, масла и молочной продукции, ООО "ЮНИС" - производитель полного цикла алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления и алюминиевого профиля", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Собеседник агентства сообщил, что делегацию от республики возглавит врио главы ЛНР Леонид Пасечник, в состав включены руководители профильных министерств: Министерства экономического развития ЛНР, Министерства промышленности и торговли ЛНР, а также Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР. "Есть уверенность, что участие региона в ПМЭФ придаст новый импульс развитию кооперационных связей, расширению рынков и увеличению торгового оборота", - отметил сотрудник пресс-службы Минэкономразвития республики.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ - пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.