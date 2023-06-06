Кабмин рассмотрит условия льготного техприсоединения населения к сетям

Их рассмотрят только при условии расположения энергопринимающих устройств в поставленном на кадастровый учет домовладении, неиспользуемом для осуществления предпринимательской деятельности

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит условия льготного технологического присоединения населения к электрическим сетям, следует из перечня поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопросы о возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств населения с применением льготной ставки только при условии расположения энергопринимающих устройств в поставленном на кадастровый учет домовладении, неиспользуемом для осуществления предпринимательской деятельности", - сказано в поручении.

Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 1 сентября 2023 года.