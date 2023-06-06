Карчаа надеется, что благодаря визиту Гросси состоится ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии ранее сообщил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил надежду, что благодаря визиту главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС состоится ротация экспертов агентства на станции.

"Если Гросси приедет, наверное, можно предположить, что с его приездом осуществится и ротация экспертов на станции. Хотелось бы верить, что этот визит не просто ускорит, а благодаря ему ротация состоится", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Во вторник Гросси сообщил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Если визит состоится, он станет третьим по счету. До этого Гросси совершил поездки на станцию в сентябре 2022 года, а потом в марте 2023 года.

Седьмая смена инспекторов агентства состоялась на Запорожской АЭС 27 апреля. 30 мая Карчаа заявил ТАСС, что дата ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС еще не определена, Россия ожидает ноту от Департамента безопасности ООН. Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая. Как сообщил Карчаа ТАСС, ротация была перенесена на 26 мая по инициативе Украины. 26 мая он рассказал, что ротация была вновь сорвана по вине украинской стороны. По состоянию на 6 июня российская сторона не получила ноту из Департамента безопасности ООН, проинформировал Карчаа.