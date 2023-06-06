Минэнерго Украины неизвестно о планах прекратить транзит российского газа после 2024 года

При этом в ведомстве поддержали намерение европейских стран отказаться от российских энергоресурсов

ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Министерству энергетики Украины неизвестно о каком-либо решении об отказе от продления соглашения по транзиту российского газа после 2024 года. Об этом сообщает во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

"Украина соблюдает свои обязательства и является надежным партнером стран ЕС. Европейские трейдеры могут свободно бронировать транспортные мощности в газотранспортной системе Украины", - заявили в министерстве в ответ на запрос агентства.

При этом в ведомстве поддержали намерение европейских стран отказаться от российских энергоресурсов. "Мы убеждены, что европейские государства должны приложить больше усилий, чтобы уйти от этой зависимости", - говорится в сообщении.

Ранее бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс, сославшись на разговор с заместителем министра энергетики Украины, заявил, что Киев не намерен продлевать истекающее в конце 2024 года соглашение о транзите газа с Россией.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.