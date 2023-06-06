6 июня, 16:12

В мобильном приложении "Тинькофф банк" произошел сбой

Перевести средства на карту или между своими счетами по техническим причинам невозможно

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сбой произошел в мобильном приложении "Тинькофф банк", совершить перевод средств внутри "Тинькофф" или на карту стороннего банка на данный момент невозможно, убедился корреспондент ТАСС.

Так, при попытке совершить перевод с карты "Тинькофф банка" по системе быстрых платежей (СБП) в приложении всплывает окно "Операция невозможна. Повторите попытку позже".

Причем перевести средства на карту "Тинькофф" или между своими счетами также на данный момент невозможно. "По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее", - говорится в сообщении мобильного банка. 

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