Международный аэропорт Красного моря в Саудовской Аравии откроется летом

Это будет единственный аэропорт в регионе, имеющий специальную взлетно-посадочную полосу для гидропланов

ДУБАЙ, 6 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт, созданный в рамках крупного туристического проекта "Красное море" на побережье Саудовской Аравии, начнет принимать первые самолеты этим летом. Об этом сообщил во вторник Джон Пагано, гендиректор компании Red Sea Global, которая занимается реализацией проекта.

"Наш международный аэропорт Красного моря откроется этим летом и сможет принимать внутренние рейсы, а к 2024 году он будет принимать международные рейсы", - заявил Пагано в интервью порталу Arabian Business. Как отмечается, аэропорт сможет принимать все виды самолетов: от небольших частных до крупнейшего в мире пассажирского лайнера Airbus A380.

Кроме того, это будет единственный аэропорт в регионе, имеющий специальную взлетно-посадочную полосу для гидропланов, указывает портал.

Как говорится на сайте компании, в аэропорту не будет зоны выдачи багажа, вместо этого он будет сразу отправляться в номер отеля для сокращения времени нахождения в воздушной гавани. Отмечается, что дизайн аэропорта был вдохновлен красотой пустыни.

В 2017 году Эр-Рияд обнародовал крупную программу реформ "Видение-2030", нацеленную на модернизацию экономики и снижение зависимости от нефтегазовых доходов. Одним из направлений реформ является развитие туриндустрии. С этого года Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы. В рамках концепции также была создана компания Red Sea Global, которая принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии (Public Investment Fund). В настоящее время она занимается реализацией двух туристических проектов: "Красное море" и "Амала".