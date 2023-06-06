Путин поручил снизить налоговую нагрузку на предприятия обрабатывающей промышленности

Речь идет о компаниях, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину рассмотреть вопрос о снижении административной и налоговой нагрузки на предприятия обрабатывающей промышленности, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ, состоявшегося 4 апреля 2023 года.

"Рассмотреть совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям "Малое и среднее предпринимательство" и "Промышленность" вопрос о снижении административной и налоговой нагрузки на предприятия обрабатывающей промышленности, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе о корректировке ограничений на применение такими предприятиями упрощенной системы налогообложения, и при необходимости обеспечить принятие соответствующих решений", - говорится в перечне поручений. Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.