Собянин: в Москве утвердили проекты КРТ в бывшей промзоне "Южный порт" и Южном Бутове

На территории площадью 5 га между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей появятся офисы, магазины, кафе, рестораны и открытый стадион с трибунами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки на 1-й Горловской улице и части промзон "Южный порт". Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На части бывшей промзоны "Южный порт" в Печатниках и на неэффективно используемом участке в Южном Бутове по программе комплексного развития территорий будут построены современный жилой квартал, общественно-деловые здания и стадион", - написал мэр.

Он уточнил, что на территории площадью 5 га между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей появятся офисы, магазины, кафе, рестораны и открытый стадион с трибунами. "Это больше 1,7 тыс. рабочих мест в Южном Бутове", - отметил Собянин.

Кроме того, в промзоне "Южный порт" - между Южным речным портом и Шоссейным проездом - помимо ЖК будут возведены поликлиника, детские сады и школы, пожарное депо, офисы и отделения банков, рестораны и кафе. "Жители Печатников получат новые социальные объекты и возможность работать рядом с домом - создадим там около 18,5 тыс. рабочих мест", - заявил мэр.

Планы КРТ

Всего в Москве сейчас активно реализуются 30 проектов комплексного развития территорий. Планируется возвести свыше 8,4 млн кв. м недвижимости, что даст порядка 93 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в проекты - около 779,6 млрд рублей.

Первый такой договор город заключил в 2020 году. Инвестор реорганизует участок бывшей промзоны "Октябрьское поле" в районе Щукино. На месте заброшенных складских и производственных зданий появится больше 180 тыс. кв. м недвижимости.

"Уже построены жилой дом с медцентром и введена частная школа на 800 учеников. Остальные объекты: жилые корпуса, детские сады и технопарк - в стадии активного строительства. Завершить проект планируется до конца 2024 года", - заключил Собянин.