Российские ведомства за пять лет присоединятся к "Госуслугам"

За это время они откажутся от собственных сайтов, полагает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Отказ от собственных сайтов и переход на портал "Госуслуг" российскими ведомствами займет около пяти лет. Такое мнение высказал ТАСС на площадке IT-форума в Югре заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев.

"Мы надеемся, что это произойдет достаточно быстро, мы специально не действуем насильственными методами. Даем людям выбор попробовать, посмотреть, как это работает. И оценить все те преимущества, которые могут быть от централизованного решения, потому что очевидно, что "изобретение велосипедов" имеет ограниченный потенциал, <…> [переход на "Госуслуги" произойдет] в пределах пяти лет", - сказал Огуряев, отвечая на вопрос, когда российские ведомства - и региональные, и федеральные - смогут отказаться от своих порталов и присоединятся к Госуслугам.

Он отметил, что была предложена платформа "Гостех", которая позволяет в том числе масштабировать инициативы региона на другие территории, заинтересованные в этом.

XIV Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.