В АТОР заявили, что турецкие отели не дискриминируют российский рынок по цене

Цены постоянно меняются, к тому же все зависит от загрузки конкретного отеля и его маркетинговой политики, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Утверждение о том, что турецкие отели повысили цены на летний сезон только для россиян, является неверным. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента АТОР, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

"Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, такие утверждения, мягко говоря, бессмысленны. Разбирающийся в продажах специалист знает, что, во-первых, цены все время меняются - в один момент они выше для России (скажем, период майских каникул), в другой - для Германии (их каникулы или Рождество), в третий - для Великобритании. Во-вторых, все зависит от загрузки конкретного отеля и его маркетинговой политики", - сказал он.

Кроме того, отдельные отели могут давать на определенный период скидки для приоритетных для себя рынков. Этими рынками могут быть и германский, и российский, и английский. По словам эксперта, ценовая дискриминация россиян невозможна. "Крупные турецкие туроператоры, выкупающие квоты мест для российских туристов, не стали бы завышать сами для себя цены, подписывая невыгодные контракты", - объяснил он.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна сообщила, что турецкие авиакомпании и отельеры подняли цены для российских гостей, оставив их прежними для европейцев.