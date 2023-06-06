В Коми более 2,5 млрд рублей планируют направить на подготовку к новому учебному году

Деньги, в частности, направят на капремонт зданий, обеспечение безопасности детей и оснащение учреждений

СЫКТЫВКАР, 6 июня. /ТАСС/. В Коми намерены направить в 2023 году более 2,5 млрд рублей на подготовку к новому учебному году, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"В 2023-2024 учебному году будут работать 720 организаций образования, включая девять детских домов. В них будут учиться более 180 тыс. детей и подростков. Очень важно, чтобы дети учились в безопасных и комфортных условиях. В целом на подготовку системы образования Республики Коми к началу нового учебного года в региональном бюджете предусмотрено более 2,5 млрд рублей", - сказал глава республики в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.

По словам руководителя региона, будет уделено особое внимание укреплению материально-технической базы и созданию безопасных условий для детей. На капитальные и текущие ремонты планируется направить 166,3 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета - 154 млн рублей. На программу по модернизации школьных систем образования выделено 459,1 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета - 165,2 млн рублей, остальные средства - из федерального бюджета. Капитальные ремонты проводятся в девяти общеобразовательных организациях. Кроме того, будут отремонтированы спортзалы в трех школах Инты, Печоры и Сосногорска по проекту "Успех каждого ребенка", который нацелен на улучшение условий для занятий физкультурой и спортом. На это будет направлено 5,2 млн рублей. Еще три школы получат уличные спортплощадки - в поселке Зимстан Усть-Куломского района, в селе Хабариха Усть-Цилемского района и селе Богородск Корткеросского района.

Продолжается строительство трех объектов - школы-сада в селе Усть-Ижма Ижемского района, школы на 825 мест в микрорайоне Емваль Сыктывкара и школы на 600 мест в селе Ижма. В 2023 году планируется начать строительство еще трех объектов - единого образовательного комплекса на 550 ученических и 200 дошкольных мест в селе Выльгорт под Сыктывкаром, школы на 825 мест по улице Тентюковской в Сыктывкаре и детского сада на 100 мест в ижемской деревне Бакур. По соглашению с компанией "Лукойл" начато возведение детского сада в поселке Озерный Печорского района. На обеспечение безопасности предусмотрено более 82 млн рублей. Дополнительно выделено 50 млн рублей на обеспечение пожарной безопасности, сообщил глава республики.

Как уточнили ТАСС в министерстве образования и науки региона, запланированный объем средств в 2,5 млрд рублей планируется направить из всех уровней бюджетов на подготовку к учебному году, а также на строительство новых объектов. В прошлом году на подготовку к новому учебному году выделялось почти 772 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов.