Украина подписала с Францией соглашение о приостановке выплат по госдолгу

По данным украинского Минфина, общий внешний госдолг страны на конец апреля составлял более $82 млрд.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Украина приостанавливает выплаты Франции по госдолгу. Соответствующее соглашение между сторонами подписано в Киеве.

"Сегодня, 6 июня, во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение по приостановке выплат по государственному долгу", - сообщается на сайте украинского Минфина.

Как отметил Марченко во время подписания документа, "приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины", а также направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать экономику страны.

По данным финансового ведомства, общий внешний госдолг страны на конец апреля составлял более $82 млрд.