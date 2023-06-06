Путин поручил организовать чемпионат профмастерства для высокотехнологичных отраслей

Президент также считает нужным пригласить участников из дружественных стран

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, Агентству стратегических инициатив и Росатому разработать меры по проведению чемпионата профессионального мастерства для работников высокотехнологичных отраслей промышленности и пригласить участников из дружественных стран.

"Правительству Российский Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и госкорпорации "Росатом" разработать комплекс мер по организации проведения чемпионата по профессиональному мастерству работников высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе по привлечению к участию в нем представителей из дружественных государств", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета.

Поручение должно быть исполнено к 1 сентября 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, директор АСИ Светлана Чупшева и глава Росатома Алексей Лихачев.