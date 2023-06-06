Эксперты заявили о маловероятности остановки дизель-генераторов на ЗАЭС

По словам профессора кафедры гидравлики и гидротехнического строительства Московского государственного строительного университета Александра Комарова, ожидать непредсказуемой экологической катастрофы не стоит

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Разрушение плотины Каховской ГЭС действительно может оказать негативное влияние на Запорожскую АЭС, однако эта атомная станция сможет обеспечить длительный отвод тепловыделений даже в условиях изоляции площадки. Таким мнением поделился с ТАСС во вторник директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

"Разрушение плотины Каховской ГЭС действительно может оказать негативное влияние на Запорожскую АЭС, произойдет так называемая потеря отвода тепла к конечному поглотителю", - рассказал эксперт. Аварии такого типа, по его словам, рассматривались в ходе стресс-тестирования украинских АЭС, выполненного после аварии на Фукусиме. "Было определено, что ЗАЭС сможет обеспечить длительный отвод тепловыделений даже в условиях изоляции площадки. Но в любом случае это еще одна трудность, с которой столкнется в своей работе персонал ЗАЭС, и нужно помнить, что ему и так сейчас нелегко", - отметил Уваров.

По словам заместителя директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессора Георгия Тихомирова, при наличии эксплуатационного персонала на АЭС остановка дизель-генераторов маловероятна. Отсутствие воды для охлаждения является проблемой для любой энергетической установки. При отсутствии охлаждения дизельные генераторы могут перегреться. Однако, объем воды, необходимый для охлаждения дизель генераторов, небольшой, рассказал Тихомиров ТАСС. Как отметил ученый, хранилища ядерного топлива на атомных станциях имеют замкнутый цикл, и на АЭС есть пруд-охладитель с большим объемом воды. "Поэтому при наличии эксплуатационного персонала на АЭС остановка дизель-генераторов маловероятна", - подчеркнул Тихомиров.

Профессор кафедры гидравлики и гидротехнического строительства Московского государственного строительного университета, начальник научно-исследовательского центра "Взрывобезопасность" Александр Комаров также считает, что частичное разрушение плотины Каховской ГЭС не представляет опасности для ЗАЭС. Как подчеркнул эксперт, пруд-охладитель ЗАЭС является независимой водной системой. "Ее пруд-охладитель, естественно, рассчитан на то, чтобы он не сбрасывал свою загрязненную воду в чистую воду. Вода из охладителя постепенно испаряется. Поэтому, даже если там все высохнет, пруд-охладитель как был, так и останется", - рассказал Комаров.

По поводу самого разрушения на Каховской ГЭС, профессор Комаров заметил, что речная пойма, очевидно, будет затоплена, на нее нанесет илистых отложений, возникнут, очевидно, проблемы с водоснабжением города Херсона, который запитывается из реки. Тем не менее, эксперт напомнил, что "все напорные гидротехнические сооружения проектировались в расчете на возможный ядерный удар, и во всех проектных документациях имеются данные по возможным зонам затопления". Ожидать какой-то непредсказуемой экологической катастрофы, по мнению эксперта, не стоит.