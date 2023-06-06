Путин поручил проанализировать расходные обязательства муниципалитетов

Исполнителями поручения назначены правительство совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" проанализирует расходных обязательства муниципалитетов и представит предложения по совершенствованию законодательства и сокращению избыточных полномочий. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 20 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Так кабмину и комиссии Госсовета необходимо "провести комплексный анализ расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных федеральными законами, регулирующими правоотношения в соответствующих сферах, и иными нормативными правовыми актами и не относящихся к вопросам местного значения".

Отмечается, что им нужно представить предложения по совершенствованию законодательства РФ, в том числе в части "приведения таких федеральных законов в соответствие с законодательством о местном самоуправлении, отнесения указанных полномочий к вопросам местного значения или отдельным государственным полномочиям, передаваемым органам местного самоуправления с учетом субвенций, предоставляемых им из федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов Российской Федерации, а также по сокращению избыточных, дублируемых и не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления функций".

Кроме того, президент поручил кабмину до 1 декабря 2023 года представить предложения по актуализации перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. В том числе этот перечень должен быть приведен в соответствие с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов и исполнительных органов регионов, принимая во внимание принципы формирования единой системы публичной власти в России.