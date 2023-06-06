Путин поручил изучить лучшие практики по стимулированию органов местного самоуправления

Речь идет о практиках по стимулированию к повышению доходов местных бюджетов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать лучшие практики по стимулированию органов местного самоуправления к повышению доходов местных бюджетов, сообщается на сайте Кремля.

Перечень поручений утвержден по итогам заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления, которое состоялось 20 апреля.

"Проанализировать лучшие практики по стимулированию органов местного самоуправления к повышению доходов местных бюджетов и представить предложения по внедрению и расширению применения наиболее эффективных практик в субъектах Российской Федерации", - сказано в сообщении о поручении, которое дано кабмину и комиссиям Госсовета РФ по направлениям "Государственное и муниципальное управление" и "Экономика и финансы".

Согласно поручению, необходимо предусмотреть переход от предоставления дотаций местным бюджетам из федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ к установлению дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов. Также следует предусмотреть предоставление органам местного самоуправления грантов за достижение наилучших результатов по увеличению доли налоговых и неналоговых доходов и сокращение налоговой нагрузки на подведомственные органам местного самоуправления муниципальные организации социальной направленности. Срок исполнения - 1 сентября текущего года.

Вместе с тем поручено представить предложения по внесению в бюджетное законодательство России изменений по уточнению подходов к определению уровня дотационности местных бюджетов, исключив из расчета такого уровня дотации стимулирующего (поощрительного) характера. Срок исполнения - 1 октября.