Путин поручил проанализировать практику участия граждан в бюджетном процессе

При необходимости требуется представить предложения по совершенствованию этой практики, говорится в поручении президента

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" проанализировать действующие механизмы участия граждан в бюджетном процессе и при необходимости представить предложения по совершенствованию, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" <…> проанализировать практику применения механизмов участия граждан в бюджетном процессе, в том числе механизма инициативных проектов, при разработке и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации и муниципальными программами, и при необходимости представить предложения по совершенствованию таких механизмов", - сказано в тексте поручений по итогам состоявшегося 20 апреля заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления.

Срок исполнения поручения - 1 февраля 2024 года.

Формы общественного участия в бюджетном процессе регламентируются федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".